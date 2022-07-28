В Петербурге планируется референдум по закону о реновации

Надежда Тихонова поддержала петербуржцев в их отношении к закону о реновации. Фото: assembly.spb.ru

Надежда Тихонова поддержала петербуржцев в их отношении к закону о реновации. Фото: assembly.spb.ru

В Санкт-Петербурге планируется провести референдум среди местных жителей по новому закону о реновации. Петербуржцам предложено создать инициативную группу для этого.

Такое предложение на заседании внесла бывшая депутат Законодательного собрания города от «Справедливой России», племянница лидера партии Сергея Миронова Надежда Тихонова. Референдум будет проведен по новому закону о программе комплексного развития территорий.

Надежда Тиханова пояснила, что сейчас около 650 тысяч человек проживают в хрущевках. После расселения жителей по проекту реновации вместо зеленых кварталов образуются высотки с бесконечными парковками. Реновация изменит облик города. Данный проект интересен в первую очередь застройщикам, а не жителям Северной столицы. По мнению Надежды Тихоновой, новостройки только усугубят ситуацию с получением мест в детские сады, школы, с пробками на дорогах и с очередями в поликлиниках. Старые, уже ставшие историческими, здания будут скорее всего снесены.

Для проведения референдума потребуется инициативная группа из 300 человек. Для того, чтобы стать ее частью необходимо заполнить онлайн-анкету.

Местные жители уже высказались против нового закона. Они активно выступают против принятия поправок о реновации. Петербуржцы рассказывают об этом в социальных сетях, пишут обращения губернатору Петербурга Беглову и президенту России, обращаются в различные ведомства и инстанции. На днях, например, петербуржцы создали большой ажиотаж во время сбора подписей для обращения к В.В. Путину. Так что инициатива Надежды Тихоновой не останется незамеченной среди местных жителей.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о сокращении интереса к съему офисных помещений в Санкт-Петербурге. Эксперты связывают освобождение более 20 процентов офисов с уходом иностранных компаний с российского рынка, в связи с чем помещения и пустеют. Их место могут занять отечественные компании.