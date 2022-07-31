Лебеди в пруду Пискаревского мемориального кладбища в Петербурге стали родителями

У лебедей-шипунов Афины и Персея в пруду Пискаревского мемориального кладбища родилась двойня. Они оказываются в водоеме ежегодно каждую весну, а в остальное время проживают в Ленинградском зоопарке.

Пока птенцам не дали имена, а также у них еще не сформировалось белоснежное оперение. Пока что лебедята обходятся серыми перьями.

Об этом в группе в социальной сети «ВКонтакте» рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков. Он отметил, что лебеди-шипуны с легкостью уживаются с человеком. Именно поэтому их часто разводят в общественных парках.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об открытии точек по продаже арбузов и дынь в Петербурге. Работать места по продаже будут до 15 октября.