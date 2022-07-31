Участницы группы «Тату» впервые за несколько лет встретятся на сцене

Лена Катина, участница группы «Тату», сообщила в своих социальных сетях о выступление группы в Минске впервые за несколько лет. Такое событие станет настоящей сенсацией для поклонников, которые уже не верили в то, что такое возможно.

«Тату» выступит уже в сентябре на сцене Минска в рамках Ovion Show. Анонс объявления Лена Катина продублировала на своей странице и подтвердила их участие. Под записью фанаты оставили множество восторженных комментариев.

Напомним, что скандально известная группа «Тату» из двух участниц, Лены Катиной и Юлии Волковой, впервые появилась на сцене в 2004 году. Девушки сумели завоевать огромную популярность и даже представляли России на «Евровидении».

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