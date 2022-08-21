Двухгодовалого мальчика засыпало песком на карьере под Гатчиной

Двухгодовалого мальчика засыпало песком на карьере под Гатчиной
Мальчик надышался песком. Фото: unsplash

Маленького ребенка госпитализировали после отдыха на карьере в Ленинградской области

Как стало известно Gazeta.SPb, двухгодовалый мальчик в субботу отдыхал вместе с матерью на карьере, расположенном в деревне Замостье под Гатчиной. Когда мать отвлеклась, малыш забрался на гору и случайно упал. Ребенка полностью засыпало песком, который попал в его дыхательные пути.

В половину пятого вечера мальчика доставили на скорой в гатчинскую КМБ. Врачи диагностировали ему аспирацию песком, а состояние оценили как тяжелое.

В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов. Установлено, что семья пострадавшего на учете в ПДН не состоит.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что большегруз сбил четырехлетнюю девочку у Софийской овощебазы.

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