Mitsubishi влетел в веранду ресторана на Университетской набережной

На Васильевском острове в четверг утром иномарка устроила ДТП, влетев в веранду ресторана.

«В 8-9 утра кто-то решил позавтракать в Street Food Bar № 1 на Университетской набережной на Васильевском острове», — рассказали очевидцы в социальных сетях.

В петербургской Росгвардии сообщили, что авария произошла сегодня на перекрестке Университетской набережной и 6-й линии В.О. Автомобиль Mitsubishi врезался в крытую веранду ресторана. Помещение было оборудовано охранной сигнализацией, которая мгновенно сработала после удара.

Первыми к месту прибыл патрульный наряд росгвардейцев. Они обеспечивали охрану ресторана, пока туда ехал владелец заведения.

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