Mitsubishi влетел в веранду ресторана на Университетской набережной

Mitsubishi влетел в веранду ресторана на Университетской набережной
Место ДТП. Фото: Росгвардия Петербурга

На Васильевском острове в четверг утром иномарка устроила ДТП, влетев в веранду ресторана.

«В 8-9 утра кто-то решил позавтракать в Street Food Bar № 1 на Университетской набережной на Васильевском острове», — рассказали очевидцы в социальных сетях.

Место ДТП. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

В петербургской Росгвардии сообщили, что авария произошла сегодня на перекрестке Университетской набережной и 6-й линии В.О. Автомобиль Mitsubishi врезался в крытую веранду ресторана. Помещение было оборудовано охранной сигнализацией, которая мгновенно сработала после удара.

Первыми к месту прибыл патрульный наряд росгвардейцев. Они обеспечивали охрану ресторана, пока туда ехал владелец заведения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге полиция поймала грабителя, напавшего на военного пенсионера.

авария васильевский остров веранда дтп новости СПб университетская набережная


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Все петербургские долгострои обещают сдать к концу 2023 года
Николай Валуев хочет войти в петербургский Общественный штаб по реновации
«Петербургтеплоэнерго» завершает капремонт трубопроводов ...
Хлебобулочный завод «Каравай» открыл новый цех в Калининском районе
В Петербурге двое мужчин угрожали убить сотрудницу супермаркета ради водки ...
Петербургские школьники поздравят учителей в рамках акции «Спасибо, ...
Mitsubishi влетел в веранду ресторана на Университетской набережной
Мужчина, порезавший школьнице лицо в Петергофе, стал фигурантом уголовного дела