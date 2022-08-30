Названы самые популярные курорты у жителей Ямала летом 2022 года

Западные санкции заставили многих северян пересмотреть свои планы на отпуск в 2022 году. Зарубежные курорты утратили былой спрос — жители ЯНАО чаще выбирали места для отдыха в пределах страны.

Так, самым популярным направлением у путешественников с Ямала стали курорты Краснодарского края. Второе место досталось Турции, а тройку замыкает Египет. Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на турагентство «Открытый мир».

В то же время северяне стали активнее путешествовать по Ямалу. По данным туристско-информационного центра ЯНАО, этим летом в регионе у туристов и местных жителей были востребованы туры «В гости к оленеводам», «Этно-жизнь», «Этно-ужин», «Открывая Ямал», «Ледник Романтиков» и «Трофейная рыбалка на реке Обь».

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