Сбой в «Яндекс Такси» собрал толпу пассажиров во Внуково

Сбой в &#171;Яндекс Такси&#187; собрал толпу пассажиров во Внуково
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Большое количество пассажиров минувшей ночью застряло в московском аэропорту Внуково. Причиной стал массовый сбой в работе агрегаторов такси.

Одна из пассажирок рассказала в беседе с Mash City, что ночью в работе сервиса «Яндекс Такси» произошел серьезный сбой. При попытке заказа такси в приложении появлялось уведомление «Машина не найдена». Аналогичные сообщения выскакивали и у других агрегаторов такси, в том числе у Uber и «Везет».

Прилетевшие и встречающие выстраивались в огромные очереди, чтобы заказать машину у официального перевозчика во Внуково. Однако и этот сервис не смог справиться с потоком пассажиров. Из-за этой ситуации людям пришлось придумывать альтернативные способы уехать из аэропорта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о другом сбое в работе «Яндекс Go» и Uber. Москвичи не могли дождаться машин в конце июня.

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