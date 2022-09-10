ETNT: названы побочные эффекты от употреблении картофеля

Специалисты рассказали, что происходит с организмом при употреблении в пищу картофеля.

Как пишет портал Eat this, Not that, с одной стороны этот корнеплод может сказаться на фигуре и повысить уровень сахара в крови, а с другой — улучшить работу кишечника и дать дополнительную энергию при активном образе жизни.

Картофель обеспечивает организм не только важными для него углеводами, но и другими питательными веществами. В одной сваренной картофелине содержится около 160 калорий, 4,5 грамма клетчатки, почти 20% суточной нормы калия, 46% суточной нормы витамина С, 37% от суточной нормы витамина В6 и 4,4 грамма растительного белка. Сложные углеводы способны обеспечить человека энергией для физической активности. В одном корнеплоде содержится около 26 граммов сложных углеводов, которые смогут поддержать организм во время тренировки.

При употреблении картофеля следует помнить, что его не стоит употреблять горячим, иначе содержащийся в нем крахмал быстро превращается в глюкозу, что поднимает уровень сахара в крови. А в остывшем картофеле крахмал превращается устойчивый крахмал третьего типа, сахара из которого попадают не в кровоток, а в кишечник. В кишечнике он распадается и становится пребиотиком, питая кишечную микрофлору.

Блюда из отварного картофеля обладают самым высоким индексом насыщения. После употребления люди чувствуют себя более сытыми, что может способствовать снижению веса. Но если картофель жареный, то он может дать противоположный эффект. Тот же картофель фри при регулярном его употреблении является причиной набора лишнего веса.

Чтобы избежать повышения сахара в крови, специалисты рекомендуют употреблять картофель в сочетании с белковыми продуктами, такими как курица, рыба или яйца.

Кроме того, жареный картофель может нанести вред здоровью головного мозга. Исследования показывают, что приготовленный во фритюре корнеплод способен ухудшить память, ослабить когнитивные функции и обострить воспалительные процессы в мозге.

Также большое количество жареного картофеля в рационе негативно отражается на состоянии кожи.

«Употребление слишком большого количества этих продуктов может приводить к повреждениям на клеточном уровне и воспалительным процессам, которые ускоряют процесс старения. На уровне кожи воспалительные процессы выражаются в видимых признаках ее ослабленности и потери эластичности – в появлении морщин, припухлостей и акне», – говорят специалисты.

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