За сутки по всей России скончалось 107 человек с коронавирусом

За сутки по всей России скончалось 107 человек с коронавирусом. Фото: Pxhere

За сутки по всей России скончалось 107 человек с коронавирусом. Фото: Pxhere

По всей России за сутки скончались 107 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 24 человека с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся больше на 4 — 28 человек.

На 17 сентября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 45 669 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 497 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 35 024 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 385 944 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на протяжении 2 лет пандемии коронавирусной инфекции ученые только сейчас начали понимать, как на самом деле распространяется вирус. Выяснилось, что SARS-CoV-2 передается не капельным путем, а воздушно-капельным.