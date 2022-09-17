За сутки в Ленинградской области коронавирусом заболели более тысячи жителей

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 1 083 случая заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 17 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 222 660 местных жителей. Всего выздоровели 210 404 пациента, в том числе 996 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 7 077 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 371 новый ковид-пациент.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на протяжении 2 лет пандемии коронавирусной инфекции ученые только сейчас начали понимать, как на самом деле распространяется вирус. Выяснилось, что SARS-CoV-2 передается не капельным путем, а воздушно-капельным.