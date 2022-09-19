Циклон «Райли» зальет Петербург сильными дождями в понедельник

Циклон &#171;Райли&#187; зальет Петербург сильными дождями в понедельник
Фото: Baltphoto/Павел Долганов

К Северной столице активно приближается новый циклон. Он принесет петербуржцам сильные дожди и ветер.

В понедельник Петербург окажется на северной периферии надвигающегося с юга циклона «Райли». По его вине небо будет затянуто плотными облаками, а после полудня пройдут дожди. Особенно сильно зальет восточные районы города. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух сегодня прогреется максимум до +12…+14 градусов. В Ленинградской области прогнозируется от +10 до +15 градусов. Ветер 7-12 м/с будет порывистым и подует с северо-запада. Атмосферное давление упадет до 744 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник в Петербурге вновь будет дождливо, а за окном будет такая же температура.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что последняя гроза ждет петербуржцев на следующей неделе.

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