За сутки в Ленобласти выявили еще 178 случаев заражения коронавирусом

За сутки в Ленобласти выявили еще 178 случаев заражения коронавирусом
За сутки в Ленобласти выявили еще 178 случаев заражения коронавирусом. Фото: pxhere

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 178 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистку сегодня, 20 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 224 369 местных жителя. Всего выздоровели 211 754 пациента, в том числе 32 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место с 4 110 заболевшими. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4 171 человека. На третьем месте оказалась Воронежская область — 1 958 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что только недавно врачи установили настоящий способ передачи коронавирусной инфекции. Из-за прежних ошибок по всему миру скончалось множество граждан. Оказалось, что не все меры, на которые делался упор, спасали от болезни.

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За сутки в Ленобласти выявили еще 178 случаев заражения коронавирусом