За сутки скончалось 107 россиян с коронавирусом

По всей России за сутки скончались 107 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 19 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся сегодня больше на 11 — 30 человек.

На 21 сентября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 45 776 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 497 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 35 101 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 386 341 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что свыше 50 тысяч насадок-распылителей для назальной вакцины против коронавирусной инфекции прибыло в Санкт-Петербург.