Россиянам объяснили, что быстрый расход заряда телефона может свидетельствовать о слежке

Россиянам объяснили, что быстрый расход заряда телефона может свидетельствовать о слежке. Фото: Pxhere

Россиянам объяснили, что быстрый расход заряда телефона может свидетельствовать о слежке. Фото: Pxhere

Прослушку на телефоне можно распознать по нескольким признаками, один из которых — быстрый расход заряда аккумулятора.

О связи зарядки и слежки за пользователем смартфона рассказал агентству «Прайм» гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, при наличии прослушки проявляются признаки самостоятельной работы устройства, например быстрый расход аккумулятора и произвольное включение микрофона или видеокамеры. Возможен также самозапуск программ в фоновом режиме.

Специалист подчеркнул, что перечисленные вещи могут появляться либо по одиночке, либо все сразу. Главное — это то, что фиксируется самостоятельная работа устройства.

В таком случае Кусков посоветовал проанализировать установленные программы. Это можно сделать самостоятельно или с привлечением специалистов. При выявлении незнакомых приложений, их необходимо удалить, или полностью сбросить настройки и произвести полную перестановку софта.

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