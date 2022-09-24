В России второй раз за год проведут индексацию ЖКУ

В России второй раз за год проведут индексацию ЖКУ. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В России второй раз за год проведут индексацию ЖКУ. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В 2022 году российское правительство приняло решение провести индексацию ЖКУ на целых 8 месяцев раньше, чем было запланировано. Таким образом, с 1 июля 2023 года ее передвинули на 1 декабря 2022 года.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что уровень индексации тарифов в декабре не должен превысить 9%. При этом отмечается, что после переноса индексировать ЖКУ не будут около полутора лет.

Получается, что на декабрь 2022 года с 2023 переносится индексация тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение. Следующая индексация, по словам правительства, произойдет только 1 июля 2024 года.

Согласно предоставленной пресс-службой информации, решение о переносе сроков обосновано тем, что есть необходимость обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ по всей России. Кроем того, речь идет о сохранении предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг. Подчеркивается, что индексация тарифов нужна для обновления теплотрасс, водопроводов и прочих объектов на территории страны.

Предполагается, что средний ежемесячный платеж на семью из трех человек поднимут на 324 рубля. При этом подорожают как холодна, так и горячая вода, электроэнергия, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень, до которого могут поднять тарифы, по России не должен превысить 9%.

Таким образом, средний ежемесячный платеж на семью из трех человек сначала вырастет на 324 рубля, а с 1 июля 2024 года — на 248 рублей в месяц. Позже, с 1 июля 2025 года цены изменятся на 221 рубль в месяц. В министерстве уточнили, что решение об уровне индексаций в регионах будут принимать местные власти, при этом ФАС будет держать на контроле соблюдение утвержденных предельных индексов и не позволит необоснованного роста тарифов.

Напомним, что в этом году индексация тарифов ЖКУ уже проводилась, ее осуществили 1 июля. Тогда в среднем увеличение составило 4%. В министерстве напомнили, что правительство долго сдерживало рост регулируемых тарифов.

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