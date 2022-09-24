В России второй раз за год проведут индексацию ЖКУ

В России второй раз за год проведут индексацию ЖКУ
В России второй раз за год проведут индексацию ЖКУ. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В 2022 году российское правительство приняло решение провести индексацию ЖКУ на целых 8 месяцев раньше, чем было запланировано. Таким образом, с 1 июля 2023 года ее передвинули на 1 декабря 2022 года.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что уровень индексации тарифов в декабре не должен превысить 9%. При этом отмечается, что после переноса индексировать ЖКУ не будут около полутора лет.

Получается, что на декабрь 2022 года с 2023 переносится индексация тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение. Следующая индексация, по словам правительства, произойдет только 1 июля 2024 года.

Согласно предоставленной пресс-службой информации, решение о переносе сроков обосновано тем, что есть необходимость обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ по всей России. Кроем того, речь идет о сохранении предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг. Подчеркивается, что индексация тарифов нужна для обновления теплотрасс, водопроводов и прочих объектов на территории страны.

Средний ежемесячный платеж на семью из трех человек сначала вырастет на 324 рубля. Фото: Baltphoto

Предполагается, что средний ежемесячный платеж на семью из трех человек поднимут на 324 рубля. При этом подорожают как холодна, так и горячая вода, электроэнергия, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень, до которого могут поднять тарифы, по России не должен превысить 9%.

Таким образом, средний ежемесячный платеж на семью из трех человек сначала вырастет на 324 рубля, а с 1 июля 2024 года — на 248 рублей в месяц. Позже, с 1 июля 2025 года цены изменятся на 221 рубль в месяц. В министерстве уточнили, что решение об уровне индексаций в регионах будут принимать местные власти, при этом ФАС будет держать на контроле соблюдение утвержденных предельных индексов и не позволит необоснованного роста тарифов.

Напомним, что в этом году индексация тарифов ЖКУ уже проводилась, ее осуществили 1 июля. Тогда в среднем увеличение составило 4%. В министерстве напомнили, что правительство долго сдерживало рост регулируемых тарифов.

Ранее gazetas.pb.ru писала, что с 2023 года в Санкт-Петербурге начнет работу Единый расчетный центр по ЖКХ. Вместо нескольких квитанций горожанам начнет приходить одна.

ЖКУ жкх индексация Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На Авиаконструкторов женщина обнаружила бездыханное тело 17-летнего сына
В общественном пространстве «Севкабель Порт» вновь открылось корги-кафе
В Петербурге заработал чат-бот, информирующий о деталях частичной мобилизации
Николаевский дворец засиял в свете новой художественной подсветки
Рядом с Цимбалинским путепроводом мужчина изнасиловал и обокрал жительницу ...
Лжеминеры атаковали петербургские военкоматы
В Петербурге 17-летнюю продавщицу овощного ларька изнасиловал мужчина из ...
Утром 24 сентября петербуржцы стояли в восьмичасовых пробках на границе с ...