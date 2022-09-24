В России подписан закон о лишении свободы за отказ участвовать в военных действиях

В России подписан закон о лишении свободы за отказ участвовать в военных действиях. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В России подписан закон о лишении свободы за отказ участвовать в военных действиях. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В субботу, 24 сентября, президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ. Согласно документу, в России может последовать лишение свободы за отказ участвовать в военных или боевых действиях.

На официальном интернет-портале правовой информации представили соответствующий документ, в котором уточняется, что при отказе лишение свободы может быть дан срок до 10 лет. Подчеркивается, что подобное решение гражданина является «повлёкшим тяжкие последствия» во время военного положения или в условиях вооружённого конфликта.

Кроме того, наказание предусмотрено за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в указанных ранее условиях.

За насилие в отношении начальника на военной службе во время мобилизации, военного положения, боевых действий или военного конфликта предусматривается лишение свободы на срок до 15 лет. Таким образом, речь идет о сопротивлении начальнику, принуждении его к нарушению обязанностей или нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у жителей Петербурга появилась возможность задать интересующие вопросы о частичной мобилизации новому чат-боту в Telegram-канале.