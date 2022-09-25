Путин подписал указ , предоставляющий отсрочку от частичной мобилизации студентам очно-заочной формы

Российские власти приняли решение давать отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации студентам очной и очно-заочной формы обучения.

Соответствующий документ, размещенный на сайте Кремля, подписал президент страны Владимир Путин.

Согласно указу, отсрочка предоставляется гражданам, которые впервые получают среднее профессиональное или высшее образование в государственных образовательных, научных, государственных и аккредитованных организациях.

В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба отметили, что призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава в возрасте до 35 лет. Также закон распространяется на младших офицеров до 50 лет и старших офицеров до 55 лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ. Согласно документу, за отказ участвовать в военных или боевых действиях может последовать лишение свободы.