В Ленинградской области за сутки выявили еще 696 случаев заболевания COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 696 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 25 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 228 474 местных жителя. Всего выздоровели 215 796 пациентов, в том числе 730 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 3 409 человек. На третьем месте оказалась Свердловская область — 2 289 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что компонент прививки от коронавируса при назальной вакцинации будет забираться шприцом, а после игла будет заменяться на специальную насадку для носовой полости.