Диетолог назвала признак обезвоживания организма

В случае, если в организме человека будет не хватать воды, у него могут возникнуть проблемы. Так, может подступать тошнота, головная боль, наступит слабость. Кроем того, при таком раскладе не исключены проблемы с почками.

Врач-диетолог Эми Гудсон заявила, что поддержание водного баланса — это очень важно и много значит для здоровья мочевыделительной системы и почек. Отмечается, что вода способствует выведению из организма шлаков и токсинов, а также поддерживает эластичность кровеносных сосудов. Об этом пишет Eat This, Not That.

По словам специалиста, есть простой способ проверить организм на обезвоживание, — необходимо обратить внимание на цвет мочи.

«Вы должны увидеть цвет от бледно-желтого до прозрачного, если моча темнее яблочного сока, то это указывает на недостаток жидкости», — предупредила эксперт.

Также Гудсон добавила, что здоровый человек может выпивать в день до двух литров жидкости, включая чай, кофе, любые другие напитки и супы. Если проблемы с почками уже имеются, то для определения необходимого объема жидкости человеку нужно посетить специалиста.

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