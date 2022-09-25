В России открыли горячую линию по вопросам частичной мобилизации для студентов

В России открыли горячую линию по вопросам частичной мобилизации для студентов. Фото: unsplash

В России открыли горячую линию по вопросам частичной мобилизации для студентов. Фото: unsplash

Министерство образования и науки России запустило горячую линию по вопросам, касающимся частичной мобилизации для студентов.

О работе горячей линии сообщается на сайте Минобрнауки РФ. Отмечается, что она функционирует круглосуточно по специальному телефону.

Таким образом, учащиеся могут узнать всю интересующую информацию и получить разъяснения о правилах призыва. Также предоставляется возможность проконсультироваться по вопросам социальной и правовой защиты и психологической поддержки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России приняли решение давать отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации студентам очной и очно-заочной формы обучения. Согласно документу, отсрочка предоставляется гражданам, которые впервые получают среднее профессиональное или высшее образование в государственных образовательных организациях.