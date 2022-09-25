Врач-иммунолог предостерег, что вирус Khosta-2 может стать опасным для людей

В настоящее время вирус Khosta-2 безобиден для людей, но когда он научится передаваться от человека к человеку, тогда станет опасным, предупредил эксперт.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с РИА Новости отметил, что новые вирусы могут появиться в любой момент. Несмотря на то, что в их геноме происходят десятки мутаций в день, преимущество получают те, что полезны для вирусного сообщества. Коронавирус научился передаваться от человека к человеку, поэтому нельзя исключать такой сценарий и для Khosta-2.

Вирусы «хоста» обнаружили в 2020 году у летучих мышей рядом с Сочи. Оказалось, что они взаимодействует с тем же входным рецептором, что и SARS-CoV-2. Отмечается, что он устойчив не только к вакцинам, но и к антителам людей, которые перенесли коронавирус, вызванный омикрон-штаммом.

По мнению ученых, у Khosta-2 нет генов, которые участвуют в зарождении и развитии заболевания, но существует риск объединения этого вируса с другим.

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