Гигантского голубя заметили на колокольне Анненкирхе в Петербурге

На колокольне лютеранской церкви Анненкирхе поселился гигантский голубь. Надувной птице дали имя Аннатолий.

Представители Анненкирхе сообщили, что голубь символизирует открытие выставки на в честь 300-летия с момента освящения первой церкви, которая находилась на этом месте. Экспозиция будет посвящена истории лютеранской церкви. Жители и гости города смогут посетить ее с 1 октября до 20 ноября.

«Такую красивую дату празднуют даже голуби на колокольне, и Аннатолий не исключение!», — отметили в церкви.

Также в Анненкирхе добавили, что в Библии голубь считается вестником хороших новостей. Такой новостью как раз можно назвать открытие выставки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что погода в Петербурге в понедельник возьмет паузу в дождях. Северная столица и западная часть Ленобласти будут находиться под влиянием слабо выраженного гребня антициклона.