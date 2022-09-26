На Энтузиастов петербурженка ударила ножом сожителя и сбежала

В Петербурге разыскивают 44-летнюю женщину, которая набросилась с ножом на сожителя во время конфликта.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент случился накануне в доме 44 по проспекту Энтузиастов. Очевидцы позвонили в службу «112» и сообщили, что на балконе второго этажа находится мужчина с ножевым ранением живота.

Бригада скорой помощи прибыла на место и обнаружила в парадной 31-летнего местного жителя. Его отвезли в больницу в тяжелом состоянии с ножевым ранением передней стенки грудной клетки и алкогольной интоксикацией.

Очевидцы на месте рассказали полицейским, что слышали, как пострадавший ругался со своей сожительницей, после чего женщина скрылась в неизвестном направлении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что драка между мигрантами на стройке в Лисьем Носу закончилась резней.