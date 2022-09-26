Главный синоптик Петербурга рассказал о потеплении до +15 градусов к выходным

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал местным жителям, какой будет погода на этой неделе.

Специалист написал в своем Телеграм-канале, что погода в воскресенье в Петербурге была самой холодной за последние месяцы. Днем на улице было максимум +9 градусов, а среднесуточная температура впервые этой осенью опустилась ниже +8 градусов, составив +7,6 градуса.

Как рассказал Колесов, на этой неделе петербуржцев ждет прохладная и дождливая погода. Только понедельник и вторник будут относительно сухими, а в остальные дни осадки будут частыми.

Следующим холодным днем будет 29 сентября, когда ожидается около +10 градусов.

«Но к выходным дням южный ветер принесет теплый воздух, поэтому +10…+15 гр. еще почувствуем», — отметил синоптик.

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