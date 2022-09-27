Стас Пьеха рассказал о мечте стать нейропсихологом

Российский певец Стас Пьеха признался, что считает главным делом своей жизни медицину.

Артист рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что рос среди музыкантов и ему казалось, что другого пути нет. Его мать всегда замечала, что Стас поет везде, где есть акустика. Поэтому она посоветовала ему идти и учиться этому делу профессионально.

Однако главным делом жизни Пьехи является не музыка, а медицина.

«У меня другая миссия в этой жизни. Я занимаюсь медициной уже восемь лет и все равно верю в то, что это будет основным делом моей жизни. Я артист, спортсмен, медик и психиатрией занимаюсь много лет. Моя топовая мечта — это нейропсихология», — рассказал певец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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