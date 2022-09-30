Синоптик Колесов: сентябрь в Петербурге стал на 2 градуса холоднее нормы

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов подвел итоги сентября. Уходящий месяц стал одним из самых холодных в истории.

Специалист сообщил в своем Телеграм-канале, что сентябрь 2022 года по среднесуточной температуре оказался холодным, но все равно немного теплее прошлогоднего. На улице было в среднем на 2 градуса холоднее климатической нормы.

«Средняя температура воздуха в сентябре чуть выше +10 гр., повторяющаяся два года подряд, не отмечалась в Санкт-Петербурге уже давно», — отметил синоптик.

Холоднее последних двух лет было только в 1996 году, когда средняя температура составляла всего +9,7 градуса.

Колесов также рассказал петербуржцам о «приличной» погоде в предстоящие выходные. Обойдется без дождей и может выглянуть солнце. Воздух прогреется до +12…+13 градусов.