Автоэксперт назвал подходящее время для замены резины на зимнюю

Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал о простом способе, который поможет определить подходящее время для смены шин.

Он отметил в беседе с «МК в Питере», что самый простой способ — следить за включением отопления в квартире. Сразу после этого можно заняться сменой резины.

Если говорить о погоде за окном, то «переобуваться» стоит, если температура уже начала опускаться ниже нуля. Это поможет избежать неловкой ситуации на дороге.

Сейчас говорить о смене резины пока рано, поскольку днем на улице 11-12 градусов, а ночью температура не опускается ниже шести градусов. Но владельцам машин с фрикционной резиной уже можно задуматься о посещении шиномонтажа.

Кроме того, по словам Ломанова, производители резины советуют меняет ее, когда температура воздуха колеблется в пределах пяти градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сентябрь в Петербурге стал на 2 градуса холоднее нормы.