В 15 районах Петербурга обустроили 32 нерегулируемых пешеходных перехода

Власти Петербурга выполнили годовой план по обустройству новых нерегулируемых пешеходных переходов. В результате дорожные знаки, разметка и светофоры появились в 15 районах Петербурга.

По данным пресс-службы Смольного, в 15 районах Петербурга появились 32 новых нерегулируемых пешеходных перехода получили. Власти отчитались о 100% выполнении годового плана.

«При размещении переходов мы учитываем расположение остановок наземного транспорта и места притяжения пешеходов — это школы, детские сады, магазины, социальные учреждения и другие популярные места. Обязательно прислушиваемся к мнению горожан, поскольку это делается для их удобства и безопасности», — уточнил губернатор Петербурга.

Работы по обустройству пешеходных переходов в Северной Столице проводились в рамках ежегодной адресной программы. В результате вокруг новых переходов появились дорожные знаки и разметка.

Для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями специалисты занизили на тротуарах бордюрный камень. Кроме того, вблизи детских образовательных учреждений по восьми адресам установили сигнальные светофоры для привлечения внимания водителей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что бюджет фонда ОМС в Петербурге увеличили на 10,3 млрд рублей.