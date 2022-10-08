Из-за вспыхнувшего телефона в квартире на Караваевской чуть не сгорела живьем целая семья

В Невском районе Петербурга загоревшийся телефон на зарядке чуть не лишил жизней семью с двумя маленькими детьми. Больше всех в пожаре пострадала мать семейства — ее увезли в реанимацию.

Как стало известно Gazeta.SPb, 07 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение о пожаре в квартире дома по улице Караваевской. Спасателям требовалось присутствие правоохранителей для вскрытия входной двери.

Приехавшие на место специалисты МЧС успешно устранили возгорание. Выяснилось, что в сгоревшей квартире проживала семейная пара с двумя малолетними детьми. Правоохранители опросили главу семейства. Мужчина пояснил, что в тот вечер он, находясь на кухне, услышал хлопок и почувствовал резкий запах гари из комнаты, где находилась его жена.

Петербуржец увидел, что комната объята пламенем и попытался самостоятельно потушить пожар, в то время как соседи вызывали МЧС. По предположению пострадавшего, пожар мог произойти из-за мобильного телефона, подключенного к зарядному устройству рядом с кроватью.

Полицейские также опросили соседку семьи. Женщина рассказала, что услышала детские крики и плач у соседей. Выбежав в парадную, петербурженка увидела свою испуганную соседку с обожженными руками — девушка оттаскивала детей от входной двери и плакала. Тогда женщина вызвала бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников МЧС.

После пожара мать семейства попала в реанимацию — ее в тяжелом состоянии увезли на скорой помощи с термическими ожогами 1 и 2 степеней, покрывающими 30% тела, ожогами живота, половых органов, рук и ног, ожоговым шоком и ингаляционным отравлением смесью дымов.

Мужчину и одного из детей также госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с диагнозом «токсическое действие газов». Их поместили в хирургическое отделение.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Гатчинском районе Петербурга сгорел частный дом вместе с хозяином.