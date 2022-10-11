Заманивавшего людей к себе в квартиру и отбиравшего телефоны петербуржца задержали в Мурино

Во Всеволожском районе Петербурга задержали преступника, спаивавшего прохожих у себя в квартире и отбиравшего их телефоны при помощи ножа.

Как стало известно Gazeta.SPb, 05 октября в полицию поступило заявление от 31-летней петербурженки о том, что ночью 1 октября она находилась в доме по улице Шувалова в городе Мурино. Там дама распивала спиртные напитки с малоизвестными, с которыми познакомилась ранее на улице.

В ходе распития неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, забрал у девушки Iphone 8 и скрылся с места происшествия скрылся. Сама потерпевшая покинула данную квартиру, а на следующий день обнаружила списание денег со своей карты.

С таким же заявлением 10 октября в полицию обратился другой пострадавший, рассказавший примерно такую же историю: 22-летний петербуржец познакомился ночью на улице с неизвестными и пошел пить спиртное к ним в квартиру на Шувалова. Там неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, забрал у пострадавшего мобильный телефон марки Xiaomi.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Мурино у дома по Ручьевскому проспекту полицейские задержали подозреваемого — им оказался 39-летний безработный местный житель. Мужчину поместили в специальное помещение для задержанных лиц. С места преступления изъяли следы пальцев руки 8 ножей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что из-за вспыхнувшего телефона в квартире на Караваевской чуть не сгорела живьем целая семья.