За сутки более ста россиян с коронавирусом ушли из жизни

За сутки более ста россиян с коронавирусом ушли из жизни. Фото: unsplash

За сутки более ста россиян с коронавирусом ушли из жизни. Фото: unsplash

По всей России за сутки скончался 101 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 15 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся сегодня больше на 2 — 17 человек.

На 13 октября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 46 338 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 497 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 35 485 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 388 610 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что руководитель Управления Роспотребнадзора описала коронавирусную обстановку в Северной столице. По ее словам, несмотря на то, что ситуация напряженная, вводить новые ограничения в городе не будут.