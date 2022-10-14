Причиной раздражительности и ухудшения памяти у женщины может быть проблемная щитовидка

Причиной раздражительности и ухудшения памяти у женщины может быть проблемная щитовидка. Фото: Pxhere

Причиной раздражительности и ухудшения памяти у женщины может быть проблемная щитовидка. Фото: Pxhere

Нестабильное, тревожное состояние у женщины может встречаться, когда есть сбои в работе щитовидной железы, гормональные проблемы или искажение психологических установок. Эксперты поделились, что делать, чтобы улучшить свое состояние.

При фиксировании у себя постоянной раздражительности в лаборатории «Гемотест» посоветовали проверить здоровье щитовидной железы. Конечно, сразу заметить проблемы с щитовидкой нелегко, так как симптомы разнообразны и неоднозначны. Со специалистами на эту тему пообщались «Известия».

Когда нарушена работа щитовидной железы, женщина может столкнуться с беспричинными скачками веса, слабостью в мышцах, запорами, ослаблением памяти, нарушением менструального цикла и сухостью кожи. Кроме того приходит раздражительность, нервозность, апатия, подавленное и депрессивное настроение.

Здесь же могут возникать конфликты с близкими, страдает интимная жизнь в паре из-за возможного снижения либидо, заметила врач общей практики, врач-эксперт «Гемотеста» Елена Горина. В связи с этим необходимо сразу уделять внимание проявившимся симптомам.

Также психоэмоциональное состояние у женщин может испортить дисбаланс половых гормонов — эстрогена, прогестерона, тестостерона. Чаще всего страдают те, кто не контролирует прием гормональных препаратов, а также у женщин в период менопаузы и беременности.

Не исключено, что гормоны могут вырабатываться неверно из-за генетической предрасположенности, нарушения биоритма организма, несоблюдения режима труда и отдыха, неполноценного рациона питания и вредных привычек.

На работу щитовидной железы влияет и уровень гормона стресса — кортизола. Когда его слишком много, может произойти дисбаланс. Однако раздражительность не всего является следствием физиологических проблем. Клинический психолог Валерия Рыжик поделилась, что такой симптом часто встречается у женщин, игнорирующих свое состояние и живущих ради комфорта близких. Как правило, такие люди подавляют свои чувства и желания.

Специалист посоветовала научиться отслеживать и удовлетворять свои потребности, а также выстраивать прямую коммуникацию с партнером.

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