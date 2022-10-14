В Ленобласти за сутки от коронавируса вылечились еще 165 человек

В Ленобласти за сутки от коронавируса вылечились еще 165 человек. Фото: Unsplash

В Ленобласти за сутки от коронавируса вылечились еще 165 человек. Фото: Unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 229 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 14 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 234 636 местных жителей. Всего выздоровели 227 868 пациентов, в том числе 165 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 1 167 человек. Второе место у Свердловской области, в которой за сутки заболели 1 092 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской академии наук заявили о продолжении мутации коронавируса. Эксперты заметили, что в ближайшее время исчезновения инфекции ожидать не приходится.