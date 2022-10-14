В Гатчинском районе парня избили до разрыва селезенки и отбили ему почки из-за прически

В Гатчинском районе парня избили до разрыва селезенки и отбили ему почки из-за прически. Фото: Unsplash

В Гатчинском районе парня избили до разрыва селезенки и отбили ему почки из-за прически. Фото: Unsplash

Одного из студентов Государственного института экономики, финансов, права и технологий сильно избили в автобусе по дороге на учебу. По словам матери пострадавшего, ее сыну досталось из-за прически.

Как стало известно Gazeta.SPB, 13 октября около 11:00 утра к медикам «Гатчинской клинической межрайонной больницы» самостоятельно обратился 18-летний молодой человек, который является учащимся 1 курса и проживает в поселке Елизаветино.

В тяжелом состоянии пострадавшего поместили в реанимацию на отделение хирургии. Медики диагностировали у него разрыв селезенки, тупую травму брюшной полости, ушиб левой почки и кровотечением в брюшную полость.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В тот же день около 18:30 в поселке Войсковицы «по горячим следам» был задержан 15-летний учащийся 1 курса того же учебного заведения, который состоит на учете в ОДН. Его задержали и поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на стройке в Калининском районе Санкт-Петербурга рабочий вспорол арматурой живот своему коллеге. Пострадавшего мужчину госпитализировал в тяжелом состоянии.