Автоэксперт рассказал об удобствах оформления европротокола через «Госуслуги»

Европротокол в ряде случаев удобнее оформить через сайт «Госуслуг» по нескольким причинам, и дело тут не только в экономии времени.

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» объяснил, что при заполнении бланка европротокола в электронном виде через «Госуслуги Авто» они сами проверяются на наличие страхового полиса у всех участников ДТП. Также через сеть, при помощи QR-кодов, можно занести всю необходимую документацию и информацию для дальнейших процедур.

Однако есть некоторые нюансы. Например, может возникнуть затруднение с наличием аккаунта «Госуслуг» у участников ДТП.

С другой стороны, водителей при помощи компенсации стимулируют зарегистрироваться и пройти все необходимые процедуры. Так, при наличии аккаунта и полном заполнении информации размер компенсации может достигать 400 тысяч рублей, а если заполнивший бланк – единственный с аккаунтом, то 100 тысяч рублей, поделился Попов.

Кроме того, по словам эксперта, может стать проблемой интернет-подключение или некорректно работающее приложение. Также заполняющему бланк нужно будет нарисовать схему ДТП, — и вот с этим у некоторых граждан могут возникнуть трудности.

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