Российским пенсионерам назвали размер пенсий после индексации в 2023 году

Эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханов подсчитала, сколько неработающие пенсионеры будут получать после индексации в 2023 году.

По информации агентства «Прайм», замглавы Минтруда Андрей Пудов заявил, что индексация пенсий неработающих пенсионеров в следующем году будет выше уровня инфляции на 2,6%. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец подсчитала, как изменится эта выплата в 2023 году.

По словам эксперта, сейчас средний размер пенсии в России составляет 18 521 рубль, но после индексации он увеличится почти на 3%.

«Планируемый уровень инфляции в 2022 году может составить 14.3%. Планируемая индексация предполагается выше этого показателя на 2,6%. Это означает, что средняя пенсия с 2023 года может вырасти на 3100 рублей, до 21 650 рублей», — уточнила экономист.

По мнению Ивановой-Швец, решение повысить пенсию выше уровня инфляции нацелено на рост реальных доходов населения — поскольку ситуация с ценами сложно прогнозируемая, правительство нашло возможность сделать индексацию чуть выше.

«Такое повышение не разгонит дальше инфляцию, поскольку сейчас мы как раз наблюдаем снижение покупательской способности», — рассказала Иванова-Швец.

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