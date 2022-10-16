В Москве и Петербурге за сутки скончалось одинаковое количество пациентов с коронавирусом

В Москве и Петербурге за сутки скончалось одинаковое количество пациентов с коронавирусом. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Москве и Петербурге за сутки скончалось одинаковое количество пациентов с коронавирусом. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

По всей России за сутки скончалось 94 человека с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 18 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся такое же — 18 человек.

На 16 октября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург и Москва лидируют по количеству скончавшихся от COVID-19. За все время существования коронавируса в столице насчитывается 46 396 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 497 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 35 540 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 388 901 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Covindex упал до 92,7 пункта, что является минимумом с середины февраля 2022 года. Этот индекс отражает картину потребления наиболее востребованных у россиян товаров на фоне пандемии.