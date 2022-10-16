Еще 5 человек с коронавирусом госпитализировали за сутки в Ленобласти

Еще 5 человек с коронавирусом госпитализировали за сутки в Ленобласти
Еще 5 человек с коронавирусом госпитализировали за сутки в Ленобласти. Фото: Pxhere

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 164 случая заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 16 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 234 962 местных жителя. Всего выздоровели 228 462 пациента, в том числе 412 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял третье место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 1 109 человек. Второе место у Москвы, в которой за сутки заболели 948 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Covindex упал до 92,7 пункта, что является минимумом с середины февраля 2022 года. Этот индекс отражает картину потребления наиболее востребованных у россиян товаров на фоне пандемии.

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