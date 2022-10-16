Шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с РФ до уровня, который наблюдался зимой

Шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с РФ до уровня, который наблюдался зимой. Фото: unsplash

Шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с РФ до уровня, который наблюдался зимой. Фото: unsplash

Четверть стран ЕС вернули тот уровень торговли с Россией, который наблюдался в феврале текущего года.

В общей сложности к прежним показателям вернулись 6 стран. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на анализ данных национальных статистических служб.

Отмечается, что в июне товарный импорт из России был выше зимних значений в 10 странах, среди них: Словения, Хорватия, Чехия, Мальта, Испания, Бельгия, Люксембург, Кипр, Эстония и Болгария. Касательно экспорта в РФ у семи государств членов-ЕС он оказался выше февральского уровня, одновременно с этим экспорт Латвии за июнь превысил зимние значения на 67%. Самое большое сокращение разрыва фиксируется у Австрии и Греции.

По данным агентства получается, что одновременно экспорт и импорт с Россией восстановили шесть стран: Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония.

За первое полугодие экспорт товаров из ЕС в РФ уменьшился на 31% до 28,4 миллиардов евро по сравнению с 41,1 миллиардом годом ранее. Однако импорт вырос на 83%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 9 сентября совет ЕС принял решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Российской Федерацией.