Косметолог оценила эффективность рецептов красоты в домашних условиях

Существует множество советов, как оставаться молодой и красивой, используя домашние подручные средства, которыми зачастую предлагается заменить какие-нибудь дорогие средства, например, скрабы или маски. Такие советы не всегда срабатывают, однако специалисты отмечают, что есть действительно эффективные «лайфхаки».

Российский дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Анна Карпова в беседе с «Доктор Питер» раскрыла, какие из домашних советов можно считать полезными и практиковать время от времени.

Первым, что привела специалист, стали витамин Е и яичный белок.

Обычно рекомендуется купить в аптеке капсулы с масляным раствором витамина Е, после чего выдавите некоторое количество и аккуратно массировать лицо. Потом нужно нанесите на кожу яичный белок и дать ему впитаться примерно на протяжении получаса, затем все нужно смыть холодной водой. Такой способ, по мнению эксперта, действительно, поможет избавиться от прыщей и очистит поры.

Второй совет — сода и перекись. Предполагается, что с помощью того сочетания возможно создать эффект отшелушивания и очистки лица.

Нужно совместить соду с парой капель 3%-ной перекиси водорода, а после этой смесью мелкими круговыми движениями массировать лицо. Этот способ Карпова поддержала и заявила, что 3%-ная перекись водорода также способна осветлить кожу, а в сочетании с пищевой содой может получиться мягкий скраб.

Считается, что сочетание кофе и соды подходит для борьбы с лишними волосами.

Добиться эффекта предлагают, используя 2 столовые ложки кофейной гущи, смешанные с 1 чайной ложкой соды. Тем не менее, специалист не согласилась с этим утверждением, но заметила, что сочетание кофейной гущи и соды окажет скрабирующее действие.

Четвертым пунктом Карпова привела мнение, что детское масло можно использовать как крем для бритья, но это не совсем так.

У хорошего и эффективного средства для бритья должны быть в составе противовоспалительные и регенерирующие компоненты, заметила эксперт, а также оно должно хорошо смываться. Детское масло подойдет, скорее, как уход после бритья.

Смесь оливкового масла, меда и сахара в равных пропорциях — это хороший скраб для ног.

Еще один совет, который Карпова полностью поддержала. Подчеркивается, главное в таком способе — это возможность мягкого отшелушивания роговых клеток и облегчение доступа питательным и увлажняющим компонентам.

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