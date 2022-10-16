Косметолог оценила эффективность рецептов красоты в домашних условиях

Косметолог оценила эффективность рецептов красоты в домашних условиях
Косметолог оценила эффективность рецептов красоты в домашних условиях. Фото: Pxhere

Существует множество советов, как оставаться молодой и красивой, используя домашние подручные средства, которыми зачастую предлагается заменить какие-нибудь дорогие средства, например, скрабы или маски. Такие советы не всегда срабатывают, однако специалисты отмечают, что есть действительно эффективные «лайфхаки».

Российский дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Анна Карпова в беседе с «Доктор Питер» раскрыла, какие из домашних советов можно считать полезными и практиковать время от времени.

Первым, что привела специалист, стали витамин Е и яичный белок.

Первым, что привела специалист, стали витамин Е и яичный белок. Фото: Pxhere

Обычно рекомендуется купить в аптеке капсулы с масляным раствором витамина Е, после чего выдавите некоторое количество и аккуратно массировать лицо. Потом нужно нанесите на кожу яичный белок и дать ему впитаться примерно на протяжении получаса, затем все нужно смыть холодной водой. Такой способ, по мнению эксперта, действительно, поможет избавиться от прыщей и очистит поры.

Второй совет — сода и перекись. Предполагается, что с помощью того сочетания возможно создать эффект отшелушивания и очистки лица.

Второй совет — сода и перекись. Фото: Pxhere

Нужно совместить соду с парой капель 3%-ной перекиси водорода, а после этой смесью мелкими круговыми движениями массировать лицо. Этот способ Карпова поддержала и заявила, что 3%-ная перекись водорода также способна осветлить кожу, а в сочетании с пищевой содой может получиться мягкий скраб.

Считается, что сочетание кофе и соды подходит для борьбы с лишними волосами.

Считается, что сочетание кофе и соды подходит для борьбы с лишними волосами. Фото: Pxhere

Добиться эффекта предлагают, используя 2 столовые ложки кофейной гущи, смешанные с 1 чайной ложкой соды. Тем не менее, специалист не согласилась с этим утверждением, но заметила, что сочетание кофейной гущи и соды окажет скрабирующее действие.

Четвертым пунктом Карпова привела мнение, что детское масло можно использовать как крем для бритья, но это не совсем так.

Детское масло можно использовать как крем для бритья. Фото: Pxhere

У хорошего и эффективного средства для бритья должны быть в составе противовоспалительные и регенерирующие компоненты, заметила эксперт, а также оно должно хорошо смываться. Детское масло подойдет, скорее, как уход после бритья.

Смесь оливкового масла, меда и сахара в равных пропорциях — это хороший скраб для ног.

Смесь оливкового масла, меда и сахара в равных пропорциях — это хороший скраб для ног. Фото: Pxhere

Еще один совет, который Карпова полностью поддержала. Подчеркивается, главное в таком способе — это возможность мягкого отшелушивания роговых клеток и облегчение доступа питательным и увлажняющим компонентам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что каждый месяц петербуржцы вкладываются в эстетическую медицину. Суммы варьируются от 20 до 54 тысяч рублей.

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