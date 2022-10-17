Эксперт назвала продукты, которые подорожают в России до конца года

Эксперт назвала продукты, которые подорожают в России до конца года. Фото: unsplash

Эксперт назвала продукты, которые подорожают в России до конца года. Фото: unsplash

В России до конца 2022 года подорожают некоторые позиции в магазинах. Это связано с окончанием сезона сбора плодо-овощной продукции.

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм» предупредила, что в ближайшее время ожидается небольшая коррекции цен на картофель, капусту, грунтовой перец и баклажаны. Кроме того, в пределах пяти процентов могут подрасти цены на рыбу.

По словам экономиста, динамика цен на зерновую и мясную продукцию пока будет сохраняться на прежнем уровне. В целом не ожидается резкого взлета цен на продукты питания.

При этом, часть товаров в магазинах может стать дешевле, например, офисная бумага и канцелярские принадлежности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе россияне решили сильно не тратиться на вещи и технику, но с продуктами так не получилось.