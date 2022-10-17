В Ленобласти за последние 24 часа медики зафиксировали случай смерти от коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 34 случая заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 17 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 234 996 местных жителя. Всего выздоровели 228 519 пациентов, в том числе 57 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 498.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 895 человек. Третье место у Москвы, в которой за сутки заболели 679 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской академии наук заявили о продолжении мутации COVID-19. По словам экспертов, в ближайшее время исчезновения инфекции ожидать не приходится.