Россиянам рассказали, кому лучше не есть тыкву

Россиянам рассказали, кому лучше не есть тыкву. Фото: Pxhere

Россиянам рассказали, кому лучше не есть тыкву. Фото: Pxhere

Несмотря на то, что тыква является полезным продуктом, некоторых людям ее есть противопоказано. В частности, речь идет о пациентах, у которых наблюдается обострение желудочно-кишечных заболеваний.

В интервью радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова предупредила, что тыквой лучше не увлекаться людям с гастритом, колитом, язвенной болезнью, панкреатитом, а также с отравлениями. По словам специалиста, в перечисленных случаях нежелательны вообще любые овощи, так как в них содержится грубая клетчатка, которая при прохождении по желудочно-кишечному тракту может сделать своеобразный пилинг слизистой оболочки, ободрать слизистую и ухудшить состояние.

Кроме того, у людей со слабым кишечником употребление тыквы может вызвать диарею. А вот тем, у кого бывают запоры, наоборот, этот продукт нужно есть чаще, чтобы улучшить моторную функцию кишечника, заметила диетолог.

Здоровый человек может есть блюда из тыквы ежедневно в разумных количествах. Отмечается, что оптимальная суточная порция составляет 200-300 граммов. Этот продукт способствует детоксикации организма, в нем много полезных для здоровья глаз и кожи каротиноидов, а тыквенные семечки обладают противогельминтными свойствами, заключила Перевалова.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что употребление некоторых групп продуктов положительно сказывается на здоровье нервной системы и помогает укрепить ее. Полезно, например, есть бананы и шпинат.