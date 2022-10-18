В Ленинградской области за день COVID-19 заболели еще 29 местных жителей

В Ленинградской области за день COVID-19 заболели еще 29 местных жителей. Фото: Unsplash

В Ленинградской области за день COVID-19 заболели еще 29 местных жителей. Фото: Unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 29 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 18 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 235 025 местных жителей. Всего выздоровели 228 570 пациентов, в том числе 51 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 498.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 804 человек. Третье место у Москвы, в которой за сутки заболели 606 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге дополнительные санитарно-профилактические мероприятия по недопущению завоза и распространения коронавируса больше необязательны.