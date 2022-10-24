За последние 24 часа в России коронавирусом заболели еще 7 329 человек

За последние 24 часа в России коронавирусом заболели еще 7 329 человек. Фото: Pxhere

За последние 24 часа в России коронавирусом заболели еще 7 329 человек. Фото: Pxhere

За сутки в России коронавирус подхватили 7 329 человек, при этом за всю пандемию заболевших насчитывается около 21 380 264. Первое место по суточному количеству заболевших COVID-19 заняла Москва, за всю пандемию здесь заболели 3 225 569 граждан. Сегодня, 24 октября, она обогнала Северную столицу и Свердловскую область. Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в городе 524 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 43 человека, выздоровели – 807, умерли – 15. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 782 621 местный житель, вылечились — 1 739 645 человек, а общее число жертв достигло 35 662. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 555 человек. На третьем месте оказалась Свердловская область — 337 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дополнительные санитарно-профилактические мероприятия по недопущению завоза и распространения коронавируса в Санкт-Петербурге больше необязательны.