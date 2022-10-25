Владельцы «Мир» могут начать оплачивать покупки по QR-коду без интернета

Владельцы "Мир" могут начать оплачивать покупки по QR-коду без интернета. Фото: duma.gov.ru

Владельцы "Мир" могут начать оплачивать покупки по QR-коду без интернета. Фото: duma.gov.ru

Предложенная банкам платежная система «Мир» с бесконтактной оплатой может начать работать без интернета.

При бесконтактной оплате упомянутой платежной системы QR-код генерируется на смартфоне плательщика. По словам исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павла Шуста, в теории система сможет работать без использования сети. Об этом эксперт поговорил с РИА Новости.

В пресс-службе платежной системы сообщалось, что публикация технического релиза для банков-участников состоялась 25 октября. Там уточнялось, что ее доступность для клиентов будет зависеть от конкретного банка по мере осваивания технологии.

Эксперт заметил, что главное преимущество генерации QR-кодов в том, что для этого смартфон не обязательно должен иметь доступ к интернету. При считывании QR-кода, сгенерированного на стороне магазина, устройство клиента должно быть в сети.

При этом Шуст добавил, что плюсы этого решения для магазинов будут зависеть от стоимости его использования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что финские банкоматы Nosto, которые работали китайской платежной системой, перестали обслуживать карты UnionPay.