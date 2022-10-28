В Росси за сутки от коронавируса вылечились свыше 11 тысяч человек

В Росси за сутки от коронавируса вылечились свыше 11 тысяч человек. Фото: unsplash

В Росси за сутки от коронавируса вылечились свыше 11 тысяч человек. Фото: unsplash

За сутки в России коронавирус подхватили 7 606 человек, при этом за всю пандемию заболевших насчитывается около 21 409 815. Выздоровели за сутки 11 685 россиян, а за всю пандемию болезнь побороли 20 775 589 граждан.

Первое место по суточному количеству заболевших COVID-19 заняла Москва, с начала появления вируса здесь заболели 3 228 799 граждан. Сегодня, 28 октября, она обогнала Северную столицу и Свердловскую область. Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в городе 473 новых случая коронавируса.

Госпитализированы 115 человек, выздоровели – 701, умерли – 16. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 784 497 местных жителей, вылечились — 1 742 992 человека, а общее число жертв достигло 35 723 Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 762 человек. На третьем месте оказалась Свердловская область — 345 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до 31 декабря продлеваются оставшиеся антиковидные ограничения в Санкт-Петербурге, при этом новые пока не вводятся.