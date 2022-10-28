В Ленобласти за сутки больше вылечившихся от COVID-19, чем заболевших им

В Ленобласти за сутки больше вылечившихся от COVID-19, чем заболевших им. Фото: unsplash

В Ленобласти за сутки больше вылечившихся от COVID-19, чем заболевших им. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 111 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 28 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 235 872 местных жителя. Всего выздоровели 230 691 пациент, в том числе 212 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 499.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 762 человек. Третье место у Свердловской области, в которой за сутки заболели 345 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до 31 декабря продлеваются оставшиеся антиковидные ограничения в Санкт-Петербурге, при этом новые пока не вводятся.