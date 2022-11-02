МИД России: запрет на въезд в Россию жителям стран Запада является нерациональным

Заместитель главы МИД России Евгений Иванов заявил, что ограничение на въезд жителям западных стран бессмысленно.

«Мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в «священный» Евросоюз является привилегией лишь для очень узкого круга «хороших русских»», – подчеркнул дипломат в интервью для РИА Новости, комментируя запрет Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии и Чехии на въезд гражданам России.

По словам Евгения Иванова, из-за ограничений обычные люди, независимо от гражданства, потеряют возможность навестить близких, отправиться на лечение или учебу, принять участие в различных мероприятиях.

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