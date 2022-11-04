На выставке в Риме экоактивисты облили картину Ван Гога супом

В Европе экоактивисты едва не уничтожили работу Ван Гога. Они облили картину овощным супом.

Активисты движения «Последнее поколение» облили овощным супом картину Винсента Ван Гога (1853-1890) «Сеятель». Работа представлена в музее Палаццо Бонапарте, где проходит выставка произведений голландского художника.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ, картина была защищена специальным стеклом. Кураторы мероприятия заявили, что работа не пострадала. Активисты также оставляли следы клея на стене у работы и выкрикивали лозунги против использования угля и про изменение климата. В результате инцидента из залов выставки выпроводили посетителей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что немецкий галерист заявил о казусе с картиной Мондриана: «Нью-Йорк сити 1» 77 лет провисела вверх тормашками. Работа принадлежит галерее Художественного собрания земли Северный Рейн — Вестфалия в Дюссельдорфе.